19 أكتوبر.. انطلاق اختبارات كو سكواد 2018 مصنع الأبطال في مصر

في حدث هو الأكبر في عالم رياضة الفيزيك وكمال الأجسام في مصر، تستعد مؤسسة كوسكواد (KO Squad) لتنظيم التقييم الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام) المقرر اقامته يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.





وتم إنشاء فريق (KO Squad) منذ عامين لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب، حيث يمثل الفريق أكثر من لعبة مثل الفيزيك والـ street workout والألعاب المائية وكرة القدم، وتشهد اختبارات التقييم كل عام إقبالاً كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى له الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.





وحرصًا على الحيادية في الإختبارات ، قامت المؤسسة بالتعاقد مع حكام أجانب للإشراف على التقييم هذا العام، المقرر إنطلاق يومه الأول في الساعة التاسعة صباحًا، بتوزيع الأرقام وتسجيل المتأخرين من المحافظات المختلفة، حيث يبدأ العرض في الساعة الواحدة ظهرًا لفئة الفيزيك في جميع الأطوال.





ومن المقرر أن يكون اليوم الثاني في تقييم اللاعبين، خاص بفئتي الكلاسيك فيزيك والـ"بودي بيلدنج"، ويبدأ العرض في الواحدة ظهرًا ايضًا، بفئة الكلاسيك فيزيك ثم فئة الـ"بودي بيلدنج".

كما سيتم أيضًا تكريم العديد من الشخصيات الرياضية في هذا التقييم، وذلك لدورهم الفعال في الرياضة، مثلما حدث مع لاعبي كوسكواد أحمد عبد الجليل ومحمد مجدي المصري أول لاعبين مصريين يحصلون على كارت الاحتراف وينافسون في بطولات المحترفين، وكان آخرها فوز المحترف أحمد عبد الجليل بالمركز الأول فى بطولة الكويت للكلاسيك فيزيك وتأهله لمستر أوليمبيا أكبر بطولة عالمية في رياضة كمال الأجسام والفيزيك.

ويؤكد إسلام قرطام مؤسس فريق (KO Squad) أن الهدف من رعاية هذه الرياضات توسيع قاعدة الشباب الذين يمارسون الرياضة فى مصر، إيماناً منه بتأثيرها الإيجابي على المجتمع ككل، خاصة أن هناك رياضات كثيرة يمارسها الشباب غير معروفة للجماهير، ورغم ذلك نمتلك فيها أبطالًا لديهم طموح، لكنهم مغمورين وليس لديهم الدعم الكافي إعلاميا أو ماديا.

وشدد مؤسس فريق (KO Squad) على أن الرياضة شىء أساسى وهام فى أى مجتمع أو دولة ناجحة ترسخ القيم والمبادئ والمنافسة الشريفة، خاصة أنه من المعروف للكثيرين أن نسبة 63% من مجتمعنا أعمارهم أقل من 30 عامًا، ما دفعه لمساعدة الشباب ودعمهم من خلال الاهتمام برياضات الـ"ستريت وورك أوت" والفيزيك والكلاسيك فيزيك والـ"بودي بيلدنج" وغيرها من الرياضات التي ترعاها مؤسسة (KO Squad).