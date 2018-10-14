منير الوسيمي ينتهي من كتابة أول أوبرا عربية

انتهى الموسيقار منير الوسيمي من كتابة وتوزيع لأول أوبرا عربية في مصر بالعصر الحديث، بعد عام ونصف من التحضيرات.





وأحيا الوسيمي فرقته القديمة "فرقة الجذور" واختيار أعضائها الجدد شباب من كل أنحاء مصر لتقدم خلال الفترة المقبلة أول أوبرا من تأليف وتلحين مصري خالص، تنطلق من الوطن العربي إلى أن تصبح على موعد مع العالمية.





وتابع الوسيمى أنه أطلق على هذه الأوبرا اسم "طرح البحر" وتدور أحداثها حول صياد يعيش ضمن مجتمع الصيادين في إحدى المدن العربية الساحلية.





وأضاف الوسيمي أن أوبرا "طرح البحر" مكتوبة بالكامل باللغة البسيطة ليفهمها المواطن العربي البسيط، فالأوبرا بمفهومها العالمي هي مؤلّف درامي غنائي متكامل يعتمد على الموسيقى والغناء، كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم أو الرسيتاتيف والغناء الجماعي (الكورال) كل ذلك بمصاحبة الأوركسترا الكاملة.





وأشار الوسيمي إلى أن الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلفة يؤدى إلى توصيل الفكرة إلى المشاهد البسيط، بجانب تأثير رقص الباليه والديكور والتمثيل الصامت والإضاءة وجميع عناصر الإخراج المسرحي والمزج بينها.





أوبرا "طرح البحر" إخراج الدكتور عبدالله سعد، وكتب الأغاني لها الشاعر أحمد حداد، تصميم الديكور المهندس عمرو عبدالله، وصممت الملابس المهندسة أسماء العشري، وقيادة الأوركسترا والكورال ستكون للدكتور أسامة علي، وإدارة العلاقات العامة محمد السماحي.