"شعراوي" يتفقد أعمال مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة الخارجة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعمال مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة الخارجة واستمع الي شرح حول عدد المخلفات التي تصل المصنع وطريقة الفرز والجمع المنزلي ، علماً بأن كمية المخلفات التي تصدر عن مراكز ومدن المحافظة حوالي ٣٠٥ طن يومياً.









وناقش الوزير اللواء محمود شعراوي مع اللواء محمد الزملوط احتياجات المحافظة فيما يخص ادارة المخلفات للوصول الي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات والتي لابد خلالها من تكامل عناصر التشغيل والبنية التحتية والفرص الاستثمارية .



