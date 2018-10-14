القبض على شخص مورط في عدد من السرقات من داخل محلات سكنية بالمرسى‎

تمكّنت دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية، من ضبط شخص غريب عن الجهة عمره 30 سنة، بصدد فتح باب أحد المنازل وبحوزته مفك "براغي" وبعض الوثائق والأغراض وقفل صغير، وبالتّحرّي معه اعترف بتورّطه في عمليّات سرقة من داخل محلاّت شكنيّة وقد أمكن التّعرف على المعني من قبل عدد من المتضرّرين.





بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "إقتحام محل الغير دون إرادة صاحبه والسرقة من داخل محلّ مسكون ومسك أشياء مجهولة المصدر".





كما أذنت بتفتيش محلّه السّكنى وقد تم حجز حقيبتين من الحجم الكبير تحتويان على أجهزة إلكترونية وهواتف جوالة ونظارات شمسية وطبية والعديد من الأغراض.



