وزير التنمية المحلية يستمع للطلاب أصحاب الابتكارات في الوادي الجديد

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مصنع مخلفات النخيل بمدينة الخارجة، والذي يقام على مساحة ١٥ فدانا.





كما افتتح وزير التنمية المحلية يرافقه المحافظ وقيادات الوزارة والمحافظة ممشى ٣٠ يونيو السياحي.





والتقى الوزير مع عدد من الطلاب أصحاب الابتكارات من أبناء مدن الوادي الجديد ومنهم الطالب احمد عصام من مدينة الداخلة والذي قام بتصميم فلتر مياه متكامل مستخدماً ليف النخيل، كما صمم الطالب أحمد عصام ماكيت لكمين متطور باستخدام الأشعة لكشف السيارات التي تحمل المواد المخدرة والمتفجرات.





كما استمع اللواء محمود شعراوي، إلى شرح لعدد من الابتكارات الأخرى الخاصة بالطلاب ومنها الطالب مؤمن محمد مصطفي من صغار مبتكري الوادي الجديد بمدرسة صلاح الدين الإعدادية والذي ابتكر آلة للحرق الداخلي لتوفير وقود السيارات ، والطالب محمد أحمد يوسف ابتكر جهاز لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والطالب إبراهيم عصام ابراهيم والذي ابتكر البيت الذكي وأحمد خلف محمد والذي قام بتصميم مكنسة بالخامات البيئية.





وأشاد وزير التنمية المحلية، بالأفكار والابتكارات التي شاهدها لأبناء الوادي الجديد، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقوم بدراسة بعض هذه الابتكارات والأفكار للتتبني أحداها.



