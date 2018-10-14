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عاجل.. سقوط طفلتين من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتهم بالشرقية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:18 م
عاجل.. سقوط طفلتين من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتهم بالشرقية
الطفلتين
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إسلام علي وسمر السيد
 
سقطت طفلتين، اليوم الأحد، من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتهم بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، يفيد باستقبال الطفلتين "رنا جمال" 3 سنوات، و"رودي مصطفى" 3 سنوات، إثر سقوطهن من بلكونة بالطابق الثالث بمنزل أسرتهم بدائرة مركز أبو كبير.

وتبين إصابة الطفلتين بكسر في الجمجمة، وجاري إسعافهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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