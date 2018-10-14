كتل برلمانية عراقية تتوجه لتشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بالانسحاب

كشف النائب في البرلمان العراقي سعد حسين، اليوم الأحد، عن وجود توجه لدى بعض الكتل البرلمانية لتمرير تشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق.

وقال حسين وهو نائب عن كتلة "صادقون" في البرلمان (الممثلة لعصائب أهل الحق أحدى فصائل الحشد الشعبي) في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "هناك توجه لدى بعض الكتل السياسية في البرلمان لجمع تواقيع من النواب من أجل تشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية"، لافتا إلى أنه "سيتم الشروع بهذا التحرك خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن " كتلة صادقون وكل الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في البرلمان ستتبنى هذا الموضوع ".

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 19 أغسطس الماضي، أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل شون رايان، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، إن "القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وفي مايو الماضي، أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، أن نحو 5000 عسكري أمريكي يتمركزون في سوريا والعراق.

وقالت وايت للصحفيين "عدد أفراد قواتنا في سوريا والعراق نحو 5 آلاف. هذا رقم تقريبي"، رافضة الإفصاح عن عدد العسكريين في كل من هاتين الدولتين.

وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا)، وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة من دون موافقة سلطات البلد.