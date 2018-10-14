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إحالة دعوى التأمين الاجتماعي على أصحاب المهن الحرة للمفوضين

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:15 م
إحالة دعوى التأمين الاجتماعي على أصحاب المهن الحرة للمفوضين
محكمة - أرشيفية
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قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي، للمفوضين.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.

واختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 قضائية، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.
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