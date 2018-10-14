إحالة دعوى التأمين الاجتماعي على أصحاب المهن الحرة للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي، للمفوضين.





كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.



