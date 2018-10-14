محمد منير يتكتم على موعد طرح ألبومه الجديد والسبب

أوشك الكينج محمد منير على الانتهاء من أغنيات ألبومه الجديد، حيث انتهى من حوالى 6 أغنيات، ومن المقرر أن يسجل 3 أغنيات أخرى فى ألمانيا على أن يطرح الألبوم الفترة المقبلة.





ولم يفصح الكينج على تفاصيل الألبوم بشكل كبير، حيث يريد أن يكون ما فيه وتوقيت طرحه مفاجأه لجمهوره.





وحرص محمد منير خلال فترة تحضيراته للألبوم على اختيار الألحان الجديدة والكلمات المختلفة والتى تناسب التاريخ الفنى الكبير له، وهو ما تسبب فى تأخير الألبوم لفترة طويلة .





وينتظر الجميع عودة الكينج ويتشوق جمهوره فى كل العالم بسماع أغانٍ جديدة له تضاف لرصيده الغنائى، الذى تربع به على عرش الأغنية وأصبحت كل الحالات التى يمر بها الإنسان من حب وفرح وحزن وغضب وغيرة وعشق وغيرها من الأحاسيس الموجودة فى أغانى الكينج، بل أن كل المناسبات ستجد له أغانى فيها، ويعتبر منير أيضا من أكثر المطربين نجاحا فى تقديم أغانى لغيره من المطربين، ويستطيع أن يحقق نجاحا يفوق نجاح الأغنية الأصلية بل يرتبط المستمع بما يغنيه لمطربين آخرين أكثر من تعلقهم بالمطرب صاحب الأغنية.