هاني أبوريدة يتعهد بإنهاء أزمة ملعب بورسعيد

تعهد هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتدخل والتوسط لدى الجهات الأمنية للسماح لفريق المصري البورسعيدي، بخوض مبارياته المحليه على ملعبه.

واشتعلت أزمة بين المصري البورسعيدي وفريق الجزيرة مطروح، بعد تأجيل اللقاء المقرر بينهما في دور الـ16 لكأس مصر، بسبب عدم الموافقة على لعب المباراة على ملعب بورسعيد.

وكان أبوريدة قد استقبل سمير حلبية رئيس النادي المصري، خلال الساعات الماضية والذي طالب بإيجاد حلول بعد رفض الجهات الأمنية خوض المباريات المحلية على ملعب بورسعيد، رغم الحصول على الموافقات منذ البداية.