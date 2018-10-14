ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

هاني أبوريدة يتعهد بإنهاء أزمة ملعب بورسعيد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:14 م
هاني أبوريدة يتعهد بإنهاء أزمة ملعب بورسعيد
هاني أبوريدة
طباعة
محمد الصو
 

تعهد هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتدخل والتوسط لدى الجهات الأمنية للسماح لفريق المصري البورسعيدي، بخوض مبارياته المحليه على ملعبه.

 

واشتعلت أزمة بين المصري البورسعيدي وفريق الجزيرة مطروح، بعد تأجيل اللقاء المقرر بينهما في دور الـ16 لكأس مصر، بسبب عدم الموافقة على لعب المباراة على ملعب بورسعيد.

 

وكان أبوريدة قد استقبل سمير حلبية رئيس النادي المصري، خلال الساعات الماضية والذي طالب بإيجاد حلول بعد رفض الجهات الأمنية خوض المباريات المحلية على ملعب بورسعيد، رغم الحصول على الموافقات منذ البداية.

 

المزيد عن: هاني ابوريدة ملعب بورسعيد بورسعيد المصري البورسعيدي اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 3:50:23 PM