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رغم تراجع مستواه.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:52 م
رغم تراجع مستواه.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغة
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
احتل محمد صلاح نجم نادي ليفربول المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأكثر مراوغة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم تراجع مستواه.


وكشت صحيفة "صنداي إكسبرس" البريطانية عن أن مراوغات محمد صلاح تقترب إدين هازارد نجم تشيلسي ومتصدر القائمة.


وأشارت إلى أن محمد صلاح يأتي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل 10 مراوغين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بـ 18 مراوغة ناجحة و8 غير ناجحة خلف المتصدر هازارد الذي قام بـ22 مراوغة ناجحة و17 غير ناجحة، والوصيف أداما تراوري الذي قام بـ 19 مراوغة.

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