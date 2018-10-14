"بخاف أفرح" لـ أنغام تقترب من 9 ملايين مشاهدة

حققت أغنية النجمة أنغام الأخيرة "بخاف أفرح" نسبة مشاهدات اقتربت من 9 ملايين مشاهدة خلال 3 أسابيع منذ وقت طرحها على الموقع الرسمى للفيديوهات "يوتيوب".

"بخاف أفرح" من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط الدنيا الكبيرة، بحس إن ماليش مطرح، وأنا بفرح ناس كتيرة، وأنا بقيت دايما بخاف أفرح، تعبت أحكى، تعبت أشكى، تعبت أشرح، بإيه هتفيد الشكوى قلب متجرح، وأنا الوردة اللى دبلت قبل ما تفتح.





وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تطرحها النجمة أنغام من ألبومها الغنائى الجديد، حيث طرحت منذ أقل من شهر أغنية أخرى بعنوان "متلخبطة"، من كلمات ناصر الجيل.