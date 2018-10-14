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رموز الإذاعة المصرية في ندوة ثقافية بالأوبرا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:50 م
رموز الإذاعة المصرية في ندوة ثقافية بالأوبرا
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الفجر الفني
 
ضمن النشاط الثقافي لدار الأوبرا وفى إطار سلسلة الندوات التى تحمل عنوان"ذاكرة الثقافة" تقام ندوة "ذاكرة الإذاعة" تقدمها غادة الوكيل فى السابعة مساء الإثنين ١٥ أكتوبر بالمسرح الصغير.

وتستضيف أربعة من رموز ورواد الإذاعة المصرية وابرز الأسماء الذين أضاءوا مسيرتها وتخرجت على أيديهم أجيالا من الإذاعيين المتميزين وهم الإذاعية إيناس جوهر رئيس شبكة الشرق الاوسط ورئيس الإذاعة الأسبق والتى تميزت ببرامج تسالى ،قصة فيلم وألبوم الذكريات والإعلامى فهمى عمر رئيس الإذاعة الأسبق وواحد من صفوة الإذاعيين الكبار الذين أقاموا صرح الإذاعة المصرية والإعلامى صالح مهران الذى يلقب ب(مذيع أكتوبر) لتميزه بفخامة وقوة وحماسية صوته وإلقاء البيانات العسكرية على ملايين المستمعين أثناء حرب أكتوبر .

كما تستضيف الندوة الإعلامى محمد مرعى رئيس شبكة صوت العرب الأسبق التى تعبر عن صوت مصر والأمة العربية .

وتدور الندوة حول الإذاعة المصرية ودورها التاريخى أثناء الحرب والسلم وخاصة حرب أكتوبر المجيده وذكرياتهم مع أهم البرامج الإذاعيه التى ساهمت فى رفع الوعى الثقافى والفكري وتشكيل وجدان المستمعين للإذاعة المصرية التى تعد واحده من أقدم الإذاعات فى العالم .
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