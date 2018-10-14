"الوطنية للانتخابات" تطلق حملة تثقيفية وتوعوية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم عن إطلاق حملة تثقيفية وتوعوية بداية من الأسبوع القادم لكافة جموع الناخبين بمختلف الفئات العمرية من الجنسين لرفع وعيهم بمدى أهمية المشاركة السياسية في أي استحقاق انتخابي مقبل.





وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها في تصريحات للصحفيين المعنيين بالشأن الانتخابي، إنه تم اعتماد خطة الحملة خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن تدشين الحملة يأتي بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والمجالس القومية المتخصصة المختلفة.





وأضاف "الشريف" أنه بالتنسيق مع عدد من الجامعات على مستوى الجمهورية سيتم تنظيم مجموعة من المحاضرات والندوات التثقيفية لشباب الجامعات لرفع الوعي السياسي بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن المحاضرات ستبدأ بجامعتي الإسكندرية وعين شمس أولًا، بالإضافة لتنظيم مجموعة من الندوات مع المجلس القومي للمرأة بهدف التعريف بأهمية المشاركة الانتخابية للمرأة المصرية خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.



