دبي تستضيف النسخة الثالثة من ملتقي الشركات الناشئة





تستضيف دبي النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة على مدى ثلاثة أيام بدءً من 8 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.





وبحسب بيان صحفي، يستعد ملتقى الشركات الناشئة لضم 500 شركة ناشئة ومتوسطة وصغيرة تحت سقف واحد لتحظى باهتمام 20 ألف زائر ومستثمر يجتمعون لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال. كما يقيم الملتقى عدة مسابقات تتنافس فيها الشركات الناشئة على فرص لتمويل مشاريعهم الفائزة .





وعلاوة على ذلك، يستفيد رواد الأعمال المشاركون بشكل كبير من خبرات الخبراء العالميين، وتبادل الرؤى حول التقنيات المستقبلية والاتجاهات الحالية في مؤتمر يعقد لتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات عمل سليمة. كما يكرم ملتقى الشركات الناشئة شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مختارة لإنجازاتهم وابتكاراتهم الممتازة لتشجيع وتعزيز روح المبادرة.





من جهته، قال أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة "رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هي محرك هائل للنمو لاقتصادنا وبلدنا. كما أنهم أول المستجيبين عندما يكون الابتكار مطلوبًا لمواجهة التحديات في الإدارة أو الأعمال أو حياتنا اليومية. ويعتبر ملتقى الشركات الناشئة فرصة ممتازة لتشجيعهم والاحتفال بإنجازاتهم ".





وأنشئ البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم ولوضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.





ويتمتع أعضاء البرنامج بالعديد من المزايا بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق، والإجراءات المبسطة، وتخفيض الرسوم، وتخصيص المساحة المناسبة في المعارض التي تشارك فيها الدولة بالخارج لعرض المنتجات الوطنية، وإنشاء معارض محلية متخصصة لدعمها، والإعفاء من الضمان المصرفي.





ويمثل ملتقى الشركات الناشئة أكبر منصة عرض متخصصة في دعم الشركات الناشئة في المنطقة حيث تهدف لخلق مجال اقتصادي يشترك في تكوينه المستثمرين ومديري المحافظ الاستثمارية لإلقاء نظرة عن كثب على الأفكار الابداعية التي تبنى عليها الشركات التكنولوجية الناشئة بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة بين كل الأطراف.





ويعد ملتقى الشركات الناشئة حدثًا عالميًا يقام بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي، المنصة الرائدة المختصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، ومعرض مدن المستقبل، منصة عرض حلول المدن الذكية.





واجتذبت النسخة الثانية من ملتقى الشركات الناشئة أكثر من 20،000 مشارك من جميع أنحاء العالم ، وقد لعبت دورًا فعالًا في تنظيم تدفق الاستثمارات للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.



