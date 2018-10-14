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لقاء سويدان تشارك في مسرحية "خاتم سليمان"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:48 م
لقاء سويدان تشارك في مسرحية خاتم سليمان
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الفجر الفنى
 
تواصل الفنانة لقاء سويدان، التحضير لمسرحية "خاتم سليمان"، والعرض تدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي.

وتقوم بطولة العرض المطربة والممثلة دوللي شاهين، والكوميديان علاء مرسي، بالإضافة إلى المطرب سمير الإسكندراني، ويشارك في البطتواصل الفنانة لقاء سويدان التحضير لمسرحية "خاتم سليمان"، والعرض تدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي.

وتقوم بطولة العرض المطربة والممثلة دوللي شاهين، والكوميديان علاء مرسي، بالإضافة إلى المطرب سمير الإسكندراني، ويشارك في البطولة الممثلين عايدة غنيم وماهر عبيد وعدد كبير من فنانو مسرح البالون.
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