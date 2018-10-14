الصور الأولى لـ منة فضالي في فيلم "زنزانة 7"

بدأت الفنانة منة فضالى، اليوم الأحد، تصوير أول مشاهدها فى فيلم "زنزانة 7"، ويشارك فى تصوير المشاهد الأولى من الفيلم نضال الشافعى وأحمد زاهر، إيهاب فهمى، أحمد تهامى، مدحت تيخه، إيمى إسلام، شيماء العائش.





ونشرت منة فضالى صور اليوم جمعتها بمجموعة من طاقم عمل الفيلم وعلقت عليها "بسم الله الرحمن الرحيم، فيلم زنزانة 7 أول يوم تصوير مع الحبايب حبيبة قلبى منى الزرقانى وحبيبتى منار النجار وحمودى وشيمو".



