الصور الأولى لـ منة فضالي في فيلم "زنزانة 7"
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:39 مالفجر الفني
بدأت الفنانة منة فضالى، اليوم الأحد، تصوير أول مشاهدها فى فيلم "زنزانة 7"، ويشارك فى تصوير المشاهد الأولى من الفيلم نضال الشافعى وأحمد زاهر، إيهاب فهمى، أحمد تهامى، مدحت تيخه، إيمى إسلام، شيماء العائش.
ونشرت منة فضالى صور اليوم جمعتها بمجموعة من طاقم عمل الفيلم وعلقت عليها "بسم الله الرحمن الرحيم، فيلم زنزانة 7 أول يوم تصوير مع الحبايب حبيبة قلبى منى الزرقانى وحبيبتى منار النجار وحمودى وشيمو".
يشار إلى أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته علا غانم، مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.
يذكر أن منة فضالى تعاقدت مؤخرا على المشاركة فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" المقرر البدء فى تصويره الشهر المقبل، حيث تعد منة أولى الشخصيات الرئيسية التى تنضم إلى الأحداث فى الجزء الثانى لاسيما أن صناع العمل قرروا إضافة 4 شخصيات رئيسية فى العمل بعد فتح العديد من الخيوط الدرامية الجديدة على الأحداث.