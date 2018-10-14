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المساكن الكويتية توقع عقد تمويل مع بنك "بوبيان" بقيمة 5.28 مليون دينار

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:42 م
المساكن الكويتية توقع عقد تمويل مع بنك بوبيان بقيمة 5.28 مليون دينار
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نيفين سمير
 

أعلنت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري عن توقيع عقد تمويل - مرابحة - مع بنك بوبيان، بقيمة 5.28 مليون دينار (17.5 مليون دولار).

وأوضحت "المساكن" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، أنه لا يمكن قياس الأثر المالي للعقد في الوقت على الحالي على المركز المالي للشركة.

وأعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي، عن توقيع عقد مقاولة لبناء برج المساكن بالمهبولة بقيمة 3.42 مليون دينار (11.3 مليون دولار).

وتعمل الشركة في تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك الغير.

ويبلغ رأسمال "المساكن" 10 ملايين دينار، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتمتلك شركة "أسيكو للصناعات" حصة بنسبة 35% من رأسمال "المساكن"، تليها حصة سلوى يعقوب جاسم بواقع 10%، ثم حصة عبدالمجيد علي زلزلة بنحو 6.8%

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