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سقوط طفلتين من البلكونة أثناء لهوهما بأبو كبير في الشرقية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:48 م
سقوط طفلتين من البلكونة أثناء لهوهما بأبو كبير في الشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
سقطت طفلتين من بلكونة الطابق الثالث أثناء لهوهما بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. 

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بسقوط الطفلتين " رنا جمال" 3 سنوات والطفله "رودى مصطفى" 3 سنوات من بلكونة الطابق الثالث أثناء لهوهما.

تم نقل الطفلتين إلى مستشفى أبو كبير المركزي وتحويلهما إلى الزقازيق لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة.
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