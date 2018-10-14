محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة "أهل الخير" لمحاربة الغلاء بالقنطرة

أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مبادرة " أهل الخير " لتسيير قوافل للسلع الغذائية والاستهلاكية لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار بالمحافظة حيث انطلقت اليوم بالقنطرة، بمركز كفرالشيخ، بالتعاون مع شباب المحافظة، بحضور المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، ان الهدف من مبادرة " أهل الخير " هو توفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية بالمحافظة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، في إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه يتم من خلال القوافل والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين، دون التقيد بالمسافات، وتعظيم الاستفادة من خفض الاسعار مع ضمان جودة المنتجات، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية والتموينية والطب البيطري بالتواجد في الشارع لمراقبة الأسعار وضبطها بالأسواق والتواصل مع المواطنين.



وقدم الشكر لشباب المحافظة على جهودهم المتميزة في الإحساس بالمواطن البسيط ومساعدة الأجهزة التنفيذية في تقديم السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.