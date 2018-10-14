أرباح بنك الكويتي الوطني تصعد إلى 14.3% خلال 9 شهور





قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الكويت الوطني إن البنك يتمتع بواحدة من أفضل مؤشرات جودة الأصول كما أن لديه واحدة من أدنى نسب القروض المتعثرة وفقاً للمعايير الدولية، بنسبة بلغت 1.37% بنهاية سبتمبر 2018، فيما بلغ معدل تغطية القروض المتعثرة لدى البنك 237%.





وبحسب بيان للبنك ،أوضح عصام الصقر أن أرباح التسعة أشهر للمجموعة ارتفعت 14.3% إلى 272.4 مليون دينار، وعزا ذلك إلى زيادة الإيرادات المصرفية الأساسية وتزايد حجم الأعمال وتنوعها، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي لعمليات البنك.





وأكد الصقر أن سياسة المجموعة في تطبيق استراتيجية التنويع في مصادر الدخل أتت بثمارها على مدى السنوات الماضية وخير دليل النتائج الإيجابية التي يحققها البنك، مُشيراً إلى أن الانشطة الدولية ساهمت بنحو كبير في الأرباح لتبلغ نحو 30% من إجماليها.





وقال الرئيس التنفيذي لـ"الوطني" إن "المجموعة تركز بصفة خاصة على الأنشطة المصرفية الإسلامية، حيث يعد بنك بوبيان من أهم العناصر الرئيسية التي تخدم تطلعاتنا لتنفيذ استراتيجية التنويع حتى داخل الكويت"، مُشيراً إلى أن بنك بوبيان حقق نمواً بنسبة 18% في صافى أرباحه خلال نفس الفترة.





وأشار إلى أن نسبة معدل كفاية رأسمال المجموعة وصلت إلى 17.2% وهو معدل مُريح جداً مقارنة بالمتطلبات الرقابية، مُشيراً إلى أن متوسط العائد على الموجودات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغ 1.36%، والعائد على حقوق المساهمين 11.9%.





وأكد الصقر على أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك مريحة جداً وليس هناك أي قيود للنمو، مُشيراً إلى أن نموذج عرض النتائج المالية لا يشمل إيداعات البنوك والمؤسسات المالية الاخرى والتى تمثل جزء كبير نسبياً من قاعدة الودائع.





وقال الصقر: "إن البنك واصل تجنيب المخصصات بشكل متحفظ خلال الربع الثالث، وهو ما يأتي أيضاً ضمن خطط الاستعداد وإطار الانتقال بشكل سلس لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 في المستقبل القريب".





وأشار إلى أن البنك مستمر بالعمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ المعيار الدولي IFRS9، ولكن حتى ذلك الحين سنواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي.





وبين الصقر أن بنك الكويت الوطني لديه مكانة استباقية كمستفيد وممول رئيسي لمشاريع الإنفاق الرأسمالي الضخمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أرباح المجموعة المستقبلية.





وقال إن "المجموعة في الوقت الحالي تركز على النمو والتوسع بالأسواق التي نتواجد بها حالياً لا سيماً في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديداً السعودية ومصر".





وأوضح أن "الوطني" حصل مؤخراً على موافقات الجهات الرقابية في اللسعودية لافتتاح فرعين جديدين بجانب فرع قائم، فضلا عن الموافقة على إنشاء نشاط إدارة الثروات.





وفيما يخص السوق المصري، أوضح الصقر أن النظرة الإيجابية تجاه السوق المصري ما زالت مستقرة، وذلك على خلفية التحسن الاقتصادي الذي تشهده الدولة ونطمح في التوسع الجغرافي فيها لاقتناص فرص واعدة في أكبر سوق إقليمي.







