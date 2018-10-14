ضبط بانجو وهيروين واستروكس بحوزة 3 مسلجين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنيه، بمحافظة الفيوم، من ضبط ثلاثة مسجلين من مروجي المخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بانواعها.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير البحث الجنائي بضبط ثلاجة مسجلين من مروجي المخدرات وهم "سالم س إ"(23 سنه ـ عامل ـ ومقيم بالخلطة ـ قارون ـ مركز يوسف الصديق ) وبحوزته (500 جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الأتجار ) وتحرر المحضرر رقم 1954 إداري يوسف الصديق.



كما تم ضبط" محمد س إ ب"(26 سنه ـ صاحب مكتب أستيراد وتصدير ـ ومقيم بدفنوـ مركز إطسا) والسابق أتهامه في قضيتين" سلاح بدون ترخيص ـ هتك عرض " وبحوزته (100 جرام من مادة الأستروكس المخدر بقصد الأتجار ) وتحرر المحضر رقم 6844 إداري مركز شرطة إطسا، وضبط " محمد م ع م"(35 سنه ـ عامل ـ ومقيم الحادقه قسم شرطة ثان الفيوم) والسابق اتهامه في 4 قضايا " مخدرات ـ سرقة متنوعه " وبحوزته (35 جرام من جوهر الهروين المخدر بقصد الأتجار)وتحرر المحضر رقم 6844 إداري قسم اول شرطة الفيوم، وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



