الاتصالات العراقية تصدر بيانًا بشأن قطع خدمة الإنترنت في البلاد

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، 14 أكتوبر، بيانا بشأن قطع خدمة الانترنت في العراق، مبينة أن ذلك سيستمر لغاية يوم الـ24 من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي، إن "إيقاف بث خدمة الإنترنت جاء تزامنا مع امتحانات الدور الثالث لمرحلتي المتوسطة والإعدادية من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا"، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف أن "القطع بدأ من اليوم الأحد وسيستمر لغاية يوم الأربعاء الموافق الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بحسب طلب وزارة التربية".

وتابع أن "توقف خدمة الإنترنت سيكون لأيام الامتحانات حصرا".

وقطعت خدمة الإنترنت في عموم العراق، اليوم الأحد، من الساعة الـ11 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، الأمر الذي آثار استياء العديد من المواطنين.