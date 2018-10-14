ضبط مقاول هارب من حكم حبس بـ3 سنوات وغرامة مليون جنيه بالإزبكية
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:39 مهبه عبد الحفيظ
ألقى رجال مباحث قسم شرطة الإزبكية، بقيادة المقدم محمد رضا، القبض على "محمد ج س" 56 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "إتجار بالنقد الأجنبي" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية مستحقة بلغت مليون جنيه.
وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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