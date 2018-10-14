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ضبط مقاول هارب من حكم حبس بـ3 سنوات وغرامة مليون جنيه بالإزبكية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:39 م
ضبط مقاول هارب من حكم حبس بـ3 سنوات وغرامة مليون جنيه بالإزبكية
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 
ألقى رجال مباحث قسم شرطة الإزبكية، بقيادة المقدم محمد رضا، القبض على "محمد ج س" 56 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "إتجار بالنقد الأجنبي" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية مستحقة بلغت مليون جنيه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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