ضبط مقاول هارب من حكم حبس بـ3 سنوات وغرامة مليون جنيه بالإزبكية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الإزبكية، بقيادة المقدم محمد رضا، القبض على "محمد ج س" 56 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "إتجار بالنقد الأجنبي" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية مستحقة بلغت مليون جنيه.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.