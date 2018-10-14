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الليلة.. صالح الشيخ يكشف تفاصيل خطط الإصلاح الإدارى في "القاهرة اليوم"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:19 م
الليلة.. صالح الشيخ يكشف تفاصيل خطط الإصلاح الإدارى في القاهرة اليوم
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الفجر الفنى
 

يستضيف الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية بثينة توكل، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "القاهرة اليوم" الذي يُبث عبر قناة "اليوم".

ويتحدث "الشيخ" خلال الحوار، عن مصير خطط إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، من حيث الأهداف والمحاور، والمتمثلة في الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وبناء منظومة البيانات والمعلومات.

ويتسائل مقدمي البرنامج حول نتائج أعمال لجنة تقليص العمل وما الذي يتم حاليًا في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري؟، ومدى رضا المواطنين والعاملين بالدولة عن هذه الخطط، بالإضافة لكشف تفاصيل الدراسة التي تمنح بعض العاملين على 3 أيام إجازة رسمية أسبوعياً وآليات تطبيق ذلك.

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