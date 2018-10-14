استطلاع: تراجع تأييد الألمان لحزب ميركل إلى أدنى مستوياته

كشف استطلاع ألماني حديث استمرار تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أدنى مستوياته، على الإطلاق .

وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" لمعهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 26% فقط من الألمان يؤيدون الاتحاد المسيحي.

وتراجع الاتحاد المسيحي بذلك نقطة مئوية عما كان عليه قبل أسبوع، وفي الوقت نفسه تعد هذه النسبة أقل قيمة رصدت للاتحاد في استطلاعات الرأي التي يجريها معهد "إمنيد"، وفق الصحيفة.

ويشار إلى أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي بلغ 28% قبل عدة أيام في استطلاع معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي الذي أجري لصالح مؤسسة "أر تي إل" الألمانية الإعلامية.

ولم تتغير نسبة تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاع معهد "إمنيد" هذا الأسبوع عن نسبته الأسبوع الماضي، والتي بلغت 17%.

وفقد "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، نقطة مئوية من تأييد المواطنين له مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبلغ تأييده 15%. فيما زاد تأييد حزب اليسار الألماني المعارض بنسبة نقطة مئوية وبلغت 11%، وثبت الحزب الديمقراطي الحر عند نسبة 9%.

وجدير بالذكر أن استطلاع معهد "إمنيد" شمل 1899 شخصاً بين 4 و10 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.