المؤبد لرئيس مجمع سوق السلاح بتهمة اختلاس 126 ألف جنيه من عهدته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة أمين عهدة ورئيس مجمع سوق السلاح التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس مبلغ 126 ألف جنيه من عهدته.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم و محمد شعبان وخالد أبو الليل وأمانة سر محمد علاء حمزه وإسلام عاشور.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "سامح .ح.ص" بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة ورئيس مجمع سوق السلاح التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية"، باختلاس مبلغ مالي مقداره 125،828،802 جنيها والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته، بأن قام بتحصيل المبلغ المالي من قيمة البضائع المسلمة إليه دون أن يقوم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التحصل عليه لنفسه وإضافته إلى ملكه.



