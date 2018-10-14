"التنمية المحلية" تواصل ورشة العمل التدريبية لنواب المحافظين

تواصل ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، لنواب المحافظين فعالياتها لليوم الثاني على التوالي حيث يشمل برنامج اليوم عدة جلسات عمل تتناول الأولى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويحاضر فيها صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وتتناول الجلسة الثانية البعد الأمني في مهام المحافظة والمشكلات ذات البعد القومي وطرق التعامل معها ويحاضر فيها أحد خبراء الأمن الوطني.



ويناقش عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، خلال الجلسة الثالثة قانون البناء الموحد والمخططات الاستراتيجية.



ويستعرض المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، خلال الجلسة الرابعة منظومة المتغيرات المكانية والتي تساعد في الحفاظ علي أملاك وممتلكات الدولة.



وتتناول الجلسة الخامسة أساليب التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية ويحاضر فيها أحد الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، وتناقش الجلسة السادسة تنمية المشروعات الصغيرة ويحاضر فيها المهندس ياسر عبد الوهاب مدير برنامج مشروعك.



ويختتم الجلسات خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، حيث يتناول منظومة النظافة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، ثم يختتم اليوم الثاني بمناقشة مفتوحة بين نواب المحافظين وأحد المحافظين السابقين.

