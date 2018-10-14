العثور على مئات الناجين من إعصار "مايكل" فى فلوريدا

تمكنّت فرق البحث والإنقاذ من المتطوعين من إغاثة مئات الاشخاص كانوا في عداد المفقودين في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الإعصار المدمر "مايكل" الذى ضرب ولاية فلوريدا، وتسبّب فى مقتل 18 شخصاً على الأقل.





ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّ رجال الانقاذ سمعوا صرخات الاستغاثة وتمكنوا من تحرير مجموعة من الناجين يوم السبت بعد محاصرتهم لمدة يومين في منزل متنقل تعلوه المياه في مدينة بنما سيتي.

وبعد تفقدهم كل بيت فى طريقهم، عثرت فرق الإنقاذ على أكثر من 520 شخصاً من 2100 شخصاً في عداد المفقودين منذ أن ضرب مايكل ساحل بانهاندل بفلوريدا، ليلة الخميس بسرعة 250 كم فى الساعة، كأحد العواصف الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة، مسبباً ارتفاع كبير فى الأمواج وفيضانات قاتلة.

وأعاق فرق الإنقاذ، انقطاع الكهرباء الذى أصاب أكثر من 2 مليون عميل، وخدمات الاتصال، بينما استعانوا بكلاب بوليسية وطائرات بدون طيار وآلات للعثور على الناس المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم إدارة السلامة العامة في ولاية كارولاينا الشمالية، إنّ الكهرباء والهاتف بدأت تستعيد قوتها ببطء مع وجود نحو 236 ألف منزل وشركة لا تزال بدون كهرباء في الولاية بعد أن كانت أكثر من 600 ألف.

بينما قد يستغرق الأمر أسابيع قبل استعادة الطاقة في الأجزاء الأكثر تضرراً من ولاية فلوريدا.