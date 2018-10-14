رئيس فرع مباحث شرق الدقهلية يضبط المتهمين بقتل نقاش

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع مباحث فرع شرق الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمان بقتل نقاش لخلافات بينهم في العمل بقرية برمبال الجديدة النابعة لمركز منية النصر.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بمصرع خالد عبد اللطيف خالد محمد 32 عاما وشهرته نبرهمقيم برمبال الجديدة علي يد خالد صلاح وشقيقه محمد صلاح مقيمون كفر قنيش.



وانتقلت قوة من رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بالاسلحة بين الطرفين لخلافات بينهم في العمل فتعديا عليه بآلة حادة ولقى مصرعه فى الحال وفرا هاربين وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وبتقنين الاجراءات وتوسيع انتشار الأكمنة الثابته والمتحركة بقيادة العقيد محمد الحسينى رئيس فرع مباحث شرق الدقهلية تم ضبط المتهمان خالد صلاح رزق وشهرته خالد ولعه وسامر عبد الرحمن محمد حال هروبهم في الزراعات.