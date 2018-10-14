طرح العدد الجديد من مجلة "حروف عربية" بدبي

احتوى العدد أيضا على حوار مع شيخ خطاطي المصحف الشريف عثمان طه أجراه نائب رئيس التحرير خالد الجلاف، وكتب الدكتور يوسف نوفل دراسة بعنوان "الخط العربي وحفظ التراث" وكتب الخطاط والباحث الكويتي علي البداح "فن الخط العربي ورعاية رجال السلطة"، أما في باب المكتبة، فكتب معالي الأديب محمد المر قراءة في كتاب "مشاق خط المحقق" للخطاط المتميز والباحث الجاد نصار منصور، حيث قال محمد المر "يعد خط المحقق من الخطوط العربية والإسلامية الكلاسيكية التي برزت وازدهرت في مشرق العالم الإسلامي من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر الميلادي، وقد أهمل خط المحقق إهمالا كبيرًا في القرون الأربعة الماضية بعد سيادة خط الثلث، وتحاول المؤسسات الفنية المهتمة بالخط العربي وبعض الباحثين والخطاطين العرب والمسلمين أن يعيدوا الاعتبار في الآونة الأخيرة لهذا الخط الجميل والتاريخي".





كذلك ضم العدد الأبواب الثابتة مثل "المنوعات وأخبار وفعاليات"، أما قصيدة العدد فللشاعر الإماراتي الراحل حمد خليفة بوشهاب وعنوانها "الجود والمجد والتاريخ والأدب" وقد كتبها بخ الثلث البديع الخطاط أحمد الهواري، بينما جاءت هدية العدد عبارة عن لوحة للخطاط التونسي عمر الجمني.





يذكر أن رئيس تحرير حروف عربية الإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي ونائب رئيس التحرير الخطاط والفنان الإماراتي خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومدير التحرير ناصر عراق، وهيئة التحرير تتكون من الخطاط تاج السر حسن والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري والفنان محمد فراس عبو المدير الفني.