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طوارئ في ميناء دمياط لمواجهة النوة الجوية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:13 م
طوارئ في ميناء دمياط لمواجهة النوة الجوية
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
قرر اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تشكيل مجموعة طوارئ من كلا من الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية والإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة المركزية للبنية الأساسية، للعمل على مدار الساعة وأيام العطلات بغرض مواجهة الآثار التى قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وتتولى المجموعة مراجعة حالة الساحات والأرصفة والطرق الشريانية والتأكد من عمل خطوط مياه صرف الأمطار بكفاءة بإستخدام سيارات ومعدات الكنس وشفط المياه والتى وفرتها الهيئة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وأكد اللواء صالح على جاهزية الميناء لمجابهة مثل تلك الظروف نتيجة لصيانة شبكات صرف المطر بصفة دورية إضافة إلى توافر أدوات التعامل معها، مما كان له بالغ الأثر في عدم تأثر الميناء بموجة عدم الإستقرار الأخيرة وعدم تأثيرها على عمليات الشحن والتفريغ وإستقبال ومغادرة السفن وإنتظام العمل بوجه عام داخل الميناء.
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