القومى للترجمة يقيم ندوة للاحتفال بصدور الطبعة العربية من كتاب "الأدب العربى المعاصر من النهضة إلى اليوم"









يقيم المركز القومى للترجمة ،برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث،ندوة للاحتفال بصدور الطبعة العربية من كتاب (الادب العربى المعاصر من النهضة الى اليوم ) بحضور المؤلفة ايزابيلا كاميرا دافليتو ، يشارك فى الندوة كل من : الاستاذ الدكتور حسين محمود ،الاستاذة الدكتورة ماريا افينو ،الاستاذ الدكتور شوكت المصرى ، الاستاذة الدكتورة لمياء الشريف ، ويدير الندوة الاستاذ الدكتور انور مغيث.وذلك فى تمام السابعة من مساء غدا الأثنين الموافق 15 اكتوبر، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة .





الطبعة العربية من كتاب "الادب العربى المعاصر من النهضة حتى اليوم" والصادر حديثا عن المركز القومى للترجمة من تاليف ايزابيلا كاميرا دافليتو ، ومن ترجمة حسين محمود ولمياء الشريف .





يستعرض الكتاب تاريخ "الأدب العربى الجديد" والذى ولد فى نهاية القرن التاسع عشر فى مصر وبلاد الشام ،مع موجة تجديد أدبى عامة،وترعرع بفضل التأثرات الغربية ومن خلال دافع عميق نحو تحديث التقاليد والمجتمع "،ويستعرض الكتاب مراحل نهضة عظيمة من تطور الصحافة التى سمحت بنشر الاشعار والقصص والمناظرات الايدلوجية ،فتاريخ الادب العربى الجديد ليس فقط هو تاريخ الثقافة والمجتمع ،ولكنه ايضا تاريخ تحرر المرأة واستعادة كرامة الفكر واللغة والمُثل.





المؤلفة ايزابيلا كاميرا دافليتو هى استاذة الأدب العربى الحديث والمعاصر بجامعة روما ،وهى اكاديمية ومترجمة وناقدة و تُعد خبيرة فى الشئون العربية فى ايطاليا .تدير منذ عام 1993 سلسلة كتاب عرب معاصرون الصادرة عن دار جوفانس فى روما ،حيث اشرفت على ترجمة اكثر من 40 رواية لأشهر الكتاب العرب ،أيضًا تدير موقعًا متخصصًا فى الأدب العربى يحتوى على ببليوجرافيا محدثة من الترجمات العربية الى الايطالية، كما تشغل الاّن منصب مفوض رئيس جامعة روما للشرق الأوسط ،حيث نجحت من خلال منصبها فى عقد اتفاقيات علمية مع أبرز الجامعات العربية.