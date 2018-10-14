تفاصيل لقاء محافظ الفيوم بأعضاء مجلس النواب لمناقشة مشكلات المحافظة وبحث حلها

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه المحافظة فى القطاعات المختلفة كالصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والطرق والصحة والتعليم وغيرها.



وأكد المحافظ أنه سيتم مراجعة كافة المشكلات المتعثرة منذ عام 2009، وسيتم حل المشكلات البسيطة التى تحتاج إلى صيانة فورية وبشكل دوري.



وأشار محافظ الفيوم أن مشكلة سرقة التيار الكهربائى تُعد من أهم المشكلات، وشدد على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها، كما أصدر المحافظ تكليفات بإنارة جميع المقابر على مستوى المحافظة.



وأوضح محافظ الفيوم أن المشكلات التى تواجه المجتمع بالفيوم سوف تعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء وخاصة المشكلات المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكهرباء من خلال تقرير لجنة من القاهرة للعرض.



كما قرر محافظ الفيوم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والادارى، لبحث مشكلة التعدي والاستيلاء على أعمدة كهرباء من قبل أحد المواطنين وبناء سور حول منزله، بقرية دسيا بمركز الفيوم.



وخلال الاجتماع تم مناقشة المشكلات التى تواجه قرية الزاوية الخضراء بسنورس، وأشار المحافظ أنها تراكمات منذ عدة سنوات ومنها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والتعليم والصحة، خاصة بالقرض الأوروبى، موضحًا أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد خصصت 9 مليار جنيه ونصف لجميع محطات الفيوم لتنفيذها خلال الفترة القادمة، وسيتم الاعلان عن المناقصات والترسية للشركات والبدء فى التنفيذ قريبًا.