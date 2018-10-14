وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان موقفا للسيارات بالخارجة

افتتح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية صباح اليوم الموقف الإقليمي لخطوط المحافظات بمدينة الخارجية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتكلفه 5 مليون جنيه.





واستمع الوزير الى شرح من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حول تكلفة إنشاء الموقف وعدد السيارات التي يمكن انتظارها بالموقف وكذا خطوط المحافظات العاملة، واوضح المحافظ ان الموقف الجديد مقام على مساحه 7700 متر ويضم حوالى 120 مظلة ويتسع لعدد 300 سيارة وعلى بعد 500 متر من محطه تمويل الوقود وطنية كما يضم الموقف عدد من الخدمات وورش الاصلاح الخاصة بالسيارات ودورات مياه وكافتيريا.





وأشار المحافظ إلى أن الهدف من انشاء الموقف الجديد هو توفير الوقت والجهد على المواطنين والسائقين وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة الخدمات في تلك المنطقة وكذلك تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة وتلافي وقوع حوادث والعمل على راحه المواطنين نظرًا لعدم اتساع الموقف القديم لجميع سيارات المحافظة.



