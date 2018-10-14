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نتنياهو يتوعد حركة حماس بضربات مؤلمة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:07 م
نتنياهو يتوعد حركة حماس بضربات مؤلمة
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رحاب منيعم
 
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إن لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية".

وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية التي عقدت صباح اليوم الاحد: "نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا".

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