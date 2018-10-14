عاجل.. تصريح مبشر من صندوق النقد الدولي بشأن الحالة الاقتصادية لمصر

قال صندوق النقد الدولي، إنه متفائل بنمو الاقتصاد المصري، وذلك رغم أزمة الأسواق الناشئة.





وأضاف الصندوق في تقرير أكتوبر ٢٠١٨، أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط.





وتوقع الصندوق، أن مؤشر التضخم في مؤشرات الاقتصاد المصري عام ٢٠١٩، سيكون ١٤٪؜ والبطالة ٩.٩٪؜، كما توقع أن يكون عجز ميزان المعاملات التجارية ٢.٤٪؜ من الناتج.





وأرجع الصندوق توقعاته بفعل استمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.