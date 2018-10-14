500 ألف جنيه جائزة المركز الأول في نهائيات "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"

شهدت العاصمة الإدارية اليوم نهائيات "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، حيث حصل علي الجائزة الكبرى فريق جامعة عين شمس البالغة 500،000 جنيه مصري بعد منافسة قوية ضمت 9 فرق مصرية، ويأتي في المركز الثانى فريق جامعة قناة السويس وقيمة الجائزة ٢٥٠ ألف جنيه، أما المركز الثالث حصل عليه المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان والجائزة قدرها 125 ألف جنيه، هذا بخلاف 5 جوائز للتميز وقيمة كل جائزة 25 ألف جنيه، حيث استطاعت ٤ سيارات استكمال السباق حتى النهاية والتي انتهت بفوز فريق جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل تصميم والجائزة الثانية فى الابتكار حصل عليها فريق جامعة عين شمس والكلية الفنية العسكرية.





وقد كان المركز الثالث عن أفضل خطة عمل من نصيب فريق المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، أما الجائزة الرابعة وهى جائزة الأمان حيث تم منح جائزتين لفريق جامعة جنوب الوادى وهندسة حلوان المطرية، أما الجائزة الخامسة وهى جائزة الإتصال فاز بها فريق هندسة الزقازيق.





وتعد هذه المسابقة ضمن المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس، حيث أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقدم لها في يوليو 2017 وهي مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة والمحمية قانونيا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد شارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية وفاز بتنظيم الرالى كلية الهندسة جامعة عين شمس بعد غعلان تنافسى مفتوح على مستوى الجمهورية، وبلغ اجمالى ساعات الدعم الفنى الذى قدمها فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس أكثر من 60 ساعة تدريبية و3300 ساعة دعم فنى من المشرفين على الفرق.





حضر الرالى العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والاستثمار ورئيس جامعة حلوان، وعين شمس، والكلية الفنية العسكرية، ورئيس جامعة الزقازيق، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريح له أن الخطة التنفيذية للأكاديمية في العام المالي 2018/2019 تولى اهتمام كبير بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج ، وسنركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية 4.0، حيث سبق ودعمت الأكاديمية خلال العام الماضي عدة صناعات أخرى مثل الدواء والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع قطع الغيار، وأوضح صقر أن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي من خلال الأكاديمية في مجال صناعة السيارات ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات وإجمالي التمويل المبدئي لهذا البرنامج 37 مليون جنيه مصري، وتهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وإعداد كوادر هندسية واستقطاب أفضل العناصر لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات بالإضافة إلي تأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة إلي جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين في جو حماسي ممتع .





وأوضح الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، أن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة وهى خطوة من الخطوات التي بدأت بمبادرة لنصل في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقاً لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، موضحًا أنه قد تقدم للاشتراك بالمسابقة ٢٦ فريق من جامعات مختلفة تلقوا تدريب فني من خلال الأكاديمية الفنية التي أقامتها جامعة شمس خصيصًا للرالي خلال شهري يناير وفبراير عن كيفية تصميم السيارة ومراحل التصنيع، وتقدم ٢٠ منهم بتقارير التصميم الخاصة بهم، وتم تقييمهم واختيار التسع الأوائل للتأهل للمرحلة العملية بتصنيع السيارة.