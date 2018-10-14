النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط عليه عمود إنارة بالسلام

صرحت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد عامر، بدفن جثة الطفل علي محمد زكي، بعد وفاته في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، بعد سقوط أحد أعمدة الإنارة عليه، مساء أمس.





وتعود الواقعة لتلقى قسم السلام، إشارة من مستشفى السلام بوصول الطفل علي محمد زكي، مصاب بكدمات خطيرة نتيجة سقوط أحد أعمدة الأنارة عليه.





وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بحي الزهراء بمدينة السلام، وتبين اصطدام إحدى السيارات بعمود إنارة مما أدى لسقوطه على رأس الطفل، وأصابه بالإصابات التي أودت بحياته.



