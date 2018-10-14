الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق نشب بـ 3 حظائر للماشية دون وفيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق نشب بـ 3 حظائر للماشية بقرية منشأة الجزائر بمركز الفيوم.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير امن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود اشارة من إدارة النجدة بنشوب حريق بـ 3 حظائر مواشى بمنشأة الجزائر التابعة لمركز الفيوم.



وعلى الفور أنتقلت قوات الحمماية المدنية وقوة من ضباط المركز الى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وأخمادة دون حدوث ثمة وفيات أو إصابات.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشى مسقوفة بالبوص والجريد مساحتها 350 مترا ملك المواطنة" عزيزة احمد ع أ" 60 سنه"ربه منزل ومقيمة بذات العنوان، وأمتد الحريق الى حظيرتين مجاورين لها والثانية مسقوفة بالبوص والجريد مساحتها 50 متر ملك المواطن" محمد احمد أ ا" 72 سنه" فلاح، ومقيم بذات العنوان، والثالثة مسقوفة بالبوص والجريد مساحتها 85 متر ملك المواطن " محمود عبدالقوى م ع" 57 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان.



ونتج عن الحريق أحتراق الثلاث حظائر وراجة بخارية ملك نجل مالكة الحظيرة الأولى وثلاجة كهربائية، ونفوق رأس ماشية " جاموس ـ و2 عجل بقرى " بالحظيرة الثانية و5 أرادب قمح بالحظيرة الثالثة.



وبسؤال مالكى الحظائر، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ورجحوا نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة الأولى، ولم يتهموا احدا بالتسبب فى نشوب الحريق.



تم تكليف الادلة الجنائية بالأنتقال للمعاينة والفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



تحرر المحضر رقم 6650 2018 إدارى مركز الفيوم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.



