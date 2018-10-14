نشرة أخبار الظهيرة.. تحذير مهم من "الزراعة" بشأن طماطم 023.. الإعصار "مايكل" يلحق أضرار للمقاتلات الأمركية

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، تحذير مهم من "الزراعة" بشأن طماطم 023، الإعصار "مايكل" يلحق أضرار للمقاتلات فى قاعدة أمريكية بفلوريدا.

عاجل.. تحذير مهم من "الزراعة" بشأن طماطم 023

حذرت اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين، من بذور الطماطم المعروفة إعلاميًا بـ023، في تقرير تلقاه، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ضبط 10 تجار مخدرات و9 مسجلين خطر بالبدرشين

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

الإعصار "مايكل" يلحق أضرار للمقاتلات فى قاعدة أمريكية بفلوريدا

قالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إنّ الإعصار مايكل ألحق أضراراً بالغة ببعض طائرات اف-22 رابتورز في حظائر قاعدة تيندال الجوية في فلوريدا.

صحيفة بريطانية: مخاوف من هجمات لإيران عبر أوروبا بعد مخطط باريس

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، أنّ المخاوف تتنامى من تخطيط إيران لموجة من الهجمات الإرهابية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بعد إحباط مؤامرة لتفجير مظاهرة ضخمة للمعارضة الإيرانية.

مسؤول: بريطانيا أقوى حليف لمصر في مكافحة الإرهاب

وصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر برت إلى القاهرة، اليوم الأحد، في زيارة لدعم رؤية الحكومة المصرية في تطوير التعليم فضلاً عن تدعيم ريادة الأعمال المصرية.