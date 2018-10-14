إزالة عدداً من التعديات على أملاك الدولة بكفرالشيخ (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول التابع لمحاظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد أملاك الدولة، بعددأً من المناطق.



استهدفت الحملة التى تراسها جمال يونس، نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور هاني الفوال، رئيس قرية الكفر الشرقي،عددًا من التعديات بعددًا من القرى، واسفرت عن إزالة تعد على مساحة ٣٥٠م٢ بقريتى الكفرالشرقى وزوبع بالحامول، وتم تنفيذ إزالة في المهد عبارة عن شدة خشبية بقرية العشرية بمساحة ١٧٥م، كما تم تنفيذ إزالة فورية بناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بمساحة ١٧٥م بقرية زوبع، وقد تم تنفيذ الإزالة علي اكمل وجه وتسليم المواقع إلى جهات الولاية.



وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أكد على أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضى التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.