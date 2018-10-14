فلامنجو يهزم فلومينينزي ويصعد إلى وصافة الدوري البرازيلي

حقق فلامنجو الفوز على ضيفه فلومينينزي 3-0، في انطلاقة الجولة الـ29 من الدوري البرازيلي، ليصعد مؤقتا لوصافة الترتيب بفارق نقطة بعد بالميراس المتصدر.





ويدين فلامنجو بالفضل في هذا الفوز، للكولومبي فرناندو أوريبي، الذي سجل ثنائية افتتح واختتم بها التسجيل في الدقيقتين 11 و50، بينما جاء الهدف الثاني بتوقيع ليو دوارتي في الدقيقة 45.





وبهذا الفوز، صعد فلامنجو لوصافة الترتيب مؤقتا، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بالميراس المتصدر الذي سيستضيف جريميو اليوم، ضمن منافسات نفس الجولة، ونقطتين أمام إنترناسيونال الثالث الذي يستقبل ساو باولو اليوم، في حين تجمد رصيد فلومينينزي عند 37 نقطة في المركز الثامن.





وفاز سانتوس على ضيفه كورينثيانز، 1-0، بتوقيع جابرييل في الدقيقة 21، ليرفع رصيده لـ42 نقطة في المركز السابع، مقابل 35 نقطة للضيوف أصحاب المركز الـ11.





من جانبه، حقق باهيا فوزا متأخرا، على ضيفه بارانا كلوب 2-0، من توقيع فينيسيوس، في الدقيقتين 85 و89، ليرفع صاحب الأرض رصيده لـ34 نقطة في المركز الـ12، في حين تجمد رصيد الضيوف عند 17 نقطة في قاع الترتيب.





وتستكمل الجولة اليوم، بمواجهات شابيكوينسي ضد فيتوريا، وإنترناسيونال أمام ساو باولو، وبالميراس مع جريميو، وفاسكو دي جاما ضد كروزيرو، وأتلتيكو مينيرو أمام أمريكا مينيرو، وأتلتيكو باراناينسي مع سبورت ريسيفين وتختتم الجولة غدا بمباراة سيارا مع بوتافوجو.



