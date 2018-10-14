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أوليفر كان يحدد المسئولين عن سقوط ألمانيا أمام هولندا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
أوليفر كان يحدد المسئولين عن سقوط ألمانيا أمام هولندا
أوليفر كان
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وكالات
 

 

تحدث أوليفر كان حارس مرمى منتخب ألمانيا الأسبق عن أسباب الهزيمة المذلة بثلاثية نظيفة التي تعرض لها المانشافت على يد هولندا أمس السبت في دوري الأمم الأوروبية.

 

 

وقال حارس بايرن ميونخ الأسبق، في تصريحات أبرزها موقع "سبورت": "هوميلز وبواتينج كانا مرتبكين، وقاما بتمريرات عديدة سيئة.. لاعب الوسط، توني كروس لم يكن موجودًا من الأساس".

 

وأثنى الدولي الألماني الأسبق على جوشوا كيميتش، قائلا: "على الجانب الآخر، جوشوا قام بعمل جيد للغاية".

 

ووجه كان اللوم إلى الحارس مانويل نوير، لا سيما في الهدف الأول للمنتخب الهولندي، حيث أكد عدم تقديره للكرة بشكل صحيح.

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