حاكم الشارقة ووزير التعليم المصري يشيدان بجناح مجلس حكماء المسلمين في معرض فرانكفورت للكتاب

زار الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف ناشر وعارض من مختلف دول العالم.





وتفقد القاسمي أركان الجناح وأبرز الإصدارات المعروضة، مبديًا اعجابه بتميز مطبوعات الجناح وتصميمه ذو الطابع الإسلامي، وبوجود عدد من المؤلفات الإسلامية المتميزة مترجمة إلى اللغة الألمانية، مثل كتاب "مقومات الإسلام" للإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "نظرية الحرب في الإسلام" الشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب "الإنسان والقيم" محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "100 سؤال عن الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، وكتاب "الإسلام.. عقيدة وشريعة" للإمام "محمود شلتوت"، شيخ الأزهر الأسبق.





تفقد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، الجناح، حيث أشادا بما تضمنه من مؤلفات تخاطب الشعب الألماني بلغته، وتعبر بصدق عن القيم الإسلامية الأصيلة، التي تدعو للسلام والتسامح والحوار، وتفند ما تروجه الجماعات المتشددة من أفكار مغلوطة عن الإسلام وشريعته السمحاء.





ولفت السفير المصري إلى أن خطابات فضيلة الإمام الأكبر في البرلمان الألماني وجامعة مونستر والكنيسة الإنجيلية تركت أصداء شديدة الإيجابية في المجتمع الألماني، ما زال تأثيرها مستمرا حتى الآن، مشيدًا بوجود شاشة ضخمة داخل الجناح تعرض باللغة الألمانية مقتطفات لمواقف الإمام الأكبر تجاه قضايا المرأة والمواطنة والحوار والتعايش.





جدير بالذكر أن مجلس حكماء المسلمين شارك في الفترة الأخيرة في عدد من معارض الكتب العربية والعالمية، شملت كل من القاهرة والرباط وأبو ظبي وموسكو وجاكرتا وعمان، وذلك في إطار سعي المجلس لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، والانفتاح على مختلف الثقافات والأديان، وتبادل الآراء والأفكار مع النخب والمؤسسات الدينية والثقافية عبر العالم.



