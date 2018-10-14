غنوة سليمان: "أنا لسه عايشة.. وياريت نتحرى الدقة"

أعربت الفنانة السورية غنوة سليمان، عن غضبها لوضع البعض صورتها لدى الإعلان عن وفاة المغنية غنوة سليمان شقيقة الفنانة أنغام.

وقالت غنوة، إن هناك مواقع إخبارية قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود، وإلى احترام مشاعر الناس إذا كان مقصودا.

وأكدت أنها بخير ولم تفارق الحياة مثلما ورد في الصحف التي رأت أمر الشائعة بسيطا لتشابه الاسمين فاكتفت بنشر صورة غنوة الحية على خبر غنوة المتوفاة.



