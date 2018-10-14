صحيفة: مواقف أمريكا من قضية الشرق الأوسط تؤكد انحيازها المطلق لإسرائيل

انتقدت صحيفة الوطن العمانية مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الشرق الأوسط على مدار عقود، وقالت " إن واشنطن لم تترك موقفًا أو تطورًا إلا وأكدت فيه انحيازها المطلق والتام لإسرائيل"

وأضافت الصحيفة -اليوم الأحد، تحت عنوان " انحياز غير قابل للتغيير "- "إذا كانت الولايات المتحدة قد حاولت فى الماضى أن تستر بعض مواقفها؛ فإنها اليوم تجاهر هذا الانحياز غير القابل للتغيير تجاه الاحتلال الإسرائيلى والدفاع عنه وعن جرائم الحرب التى يرتكبها تجاه الشعب الفلسطينى".

وتابعت قائلة " أنه ليس مثيرًا للدهشة أن تستمر المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وأن ذلك يرجع إلى حسابات استراتيجية وانتخابية وسياسية ومصالح، فضلًا عن أن الفكر الأمريكى خاصة والغربى عامة يرى أن إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت السيطرة الاستعمارية الغربية لن يأتى إلا فى ظل بقاء الاحتلال الإسرائيلي".

واستطردت، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو -فى حفل أقامه المعهد اليهودى لأبحاث الأمن القومى فى واشنطن- التى أكد فيها أن إسرائيل هى الشكل الذى ترغب أمريكا برؤيته مستقبلًا فى الشرق الأوسط؛ يعكس حالة الغزل فى كيان احتلالى يقتل الأطفال والنساء، والمستوى الذى وصل إليه الوضع العربى والفلسطينى من انقسام وتحالفات وولاءات مشبوهة وحسابات مصالح خاصة- حسب الصحيفة -.

وخلصت الصحيفة إلى القول بأن: "رد فعل الخارجية الفلسطينية الذى أكدت فيه أن إسرائيل دولة الاحتلال والاستيطان والعنصرية والتطرف والقمع والانتهاكات لحقوق الإنسان والتمرد على القانون الدولى -هى (النموذج) الذى يُروج له وزير الخارجية الأمريكى ويطمح لتعميمه فى الشرق الأوسط- هو رد فعل معبر ومطابق لواقع الحال"، مشيرة إلى أن الوضع الفلسطينى أصبح لا يسر أحدًا من المؤيدين من العرب والمسلمين والأحرار فى العالم، لذا البداية يجب أن تكون فلسطينية، كما كانت من قبل فلسطينية.