إيران: الأزمة في سوريا "مفتعلة" لخلق أمان لإسرائيل
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:39 صهالة الشحات
أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن إيران ستبقي على وجودها العسكري الاستشاري في سوريا طالما ترغب الحكومة السورية في ذلك.
وأضاف أن طهران بذلت جهودا لمشاركة تجربتها "المفيدة" مع الجيش والشعب في سوريا من أجل مساعدتهما في الدفاع عن البلاد.
وتابع خلال لقائه مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، "أن الجمهورية الإسلامية تدعم سوريا وفق الأنظمة الدولية منذ بداية الأزمة في البلاد"، و"الأزمة في سوريا مفتعلة وقادتها جماعات من الخارج بهدف إحداث الفوضى وخلق هامش أمان للنظام الإسرائيلي".
وأكد علي "أن الحكومة السورية الشرعية دعت إلى وجود عسكري استشاري لإيران وقالت إن الجمهورية الإسلامية بذلت جهودًا لتبادل تجربتها "المفيدة" مع الجيش السوري وشعبه لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم.
وأضاف القائد العسكري الإيراني، "أن مقاومة الشعب والحكومة السورية أحبطت مؤامرة دبرتها إسرائيل وحلفاؤها بهدف تقسيم البلاد العربية لخلق هامش أمان لنظام تل أبيب" على حد تعبيره.
وأكد علي "أن الحكومة السورية الشرعية دعت إلى وجود عسكري استشاري لإيران وقالت إن الجمهورية الإسلامية بذلت جهودًا لتبادل تجربتها "المفيدة" مع الجيش السوري وشعبه لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم.
وأضاف القائد العسكري الإيراني، "أن مقاومة الشعب والحكومة السورية أحبطت مؤامرة دبرتها إسرائيل وحلفاؤها بهدف تقسيم البلاد العربية لخلق هامش أمان لنظام تل أبيب" على حد تعبيره.