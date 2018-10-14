إيران: الأزمة في سوريا "مفتعلة" لخلق أمان لإسرائيل



وأكد علي "أن الحكومة السورية الشرعية دعت إلى وجود عسكري استشاري لإيران وقالت إن الجمهورية الإسلامية بذلت جهودًا لتبادل تجربتها "المفيدة" مع الجيش السوري وشعبه لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم.



وأضاف القائد العسكري الإيراني، "أن مقاومة الشعب والحكومة السورية أحبطت مؤامرة دبرتها إسرائيل وحلفاؤها بهدف تقسيم البلاد العربية لخلق هامش أمان لنظام تل أبيب" على حد تعبيره.

وتابع خلال لقائه مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، "أن الجمهورية الإسلامية تدعم سوريا وفق الأنظمة الدولية منذ بداية الأزمة في البلاد"، و"الأزمة في سوريا مفتعلة وقادتها جماعات من الخارج بهدف إحداث الفوضى وخلق هامش أمان للنظام الإسرائيلي".