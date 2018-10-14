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"الأرصاد": طقس ممطر على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة جنوبا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
الأرصاد: طقس ممطر على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة جنوبا
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على الجنوب.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الأحد، إلى أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

ولفت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية.
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