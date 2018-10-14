تيباس: الليجا لا تفتقد رونالدو

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن الدوري الإسباني لا يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن صفوف نادي ريال مدريد صوب يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الماضي.





وقال تيباس، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "نحن لا نفتقده، بالتأكيد نود أن نحصل على أفضل اللاعبين في الليجا، والمدربين أيضًا مثل مورينيو وجوارديولا على سبيل المثال".





وأضاف: "عملنا جاهدين لتوسيع نطاق العلامة التجارية للدوري الإسباني على مدار السنوات الأخيرة، وهذا يستحق أكثر من مجرد لاعب أو مدرب".





وتابع: "إذا رحل رونالدو عن الليجا قبل 4 سنوات ماضية، كان الأمر سيقلقني، على عكس رحيله في هذه اللحظة".





وأتم: "البريميرليج؟ إنهم لا يمتلكون لاعبًا فاز بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين، لذا أنا لست قلقًا، أعتقد أن الدوري الإسباني يمتلك علامة تجارية قوية جدًا، ولذلك نحن سعداء".





يذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس، خلال الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها الدون بقميص النادي الملكي.



